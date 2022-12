Gouden jubileum voor Norbert en Claudine

Norbert Vuylsteke en Claudine Rombaut uit Zeebrugge vierden hun 50ste huwelijksverjaardag in het woonzorgcentrum Noordhinder waar Claudine verblijft. Ze kregen er ook felicitaties van schepen Mieke Hoste.

Norbert Vuylsteke (geboren in Sint-Andries op 10 augustus 1943) en Claudine Rombaut (geboren in Brugge op 20 december 1945) leerden elkaar kennen tijdens het personeelsfeest van de firma Van Laere. Ze traden in het huwelijk in Heist en gingen daarna in Zeebrugge wonen. Het koppel heeft drie kinderen, Tania, Marc en Cindy, drie kleinkinderen, Bryan, Dylan en Jordy en één achterkleinkind, Romy.

Norbert werkte zijn hele carrière als koeltechnicus bij Van Laere. Claudine werkte in de televisiefabriek aan de Pathoekeweg in Brugge. Het koppel hield van reizen met de mobilhome die Norbert zelf in elkaar geknutseld had. Ze richtten ook een hondenclub op. Nu geniet Claudine nog van de dagelijkse bezoekjes van haar man Norbert die aan het Marktplein in Zeebrugge woont. (SR)