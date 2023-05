Gouden jubileum voor Michel en Jacqueline

Michel Gony is afkomstig uit de provincie Luik. Hij werd geboren in Seraing-sur-Meuse in 1944, op een boogscheut van het dorpje Ougrée, een deelgemeente van Seraing waar zijn toekomstige echtgenote Jacqueline Cabilliau werd geboren in 1950. Ze leerden elkaar kennen aan het einde van Jacquelines studies aan de universiteit van Luik. Vijftig jaar geleden bezegelden ze hun prille liefde met een jawoord.

Na het huwelijk vestigde het jonge stel zich in Luik. Michel werd aangeworven als ‘conseiller juridique’ of raadsman bij de toenmalige Régie des Télégraphes et Téléphones, het huidige Belgacom. Jacqueline legde zich toe op haar carrière als verpleegster en vroedvrouw en op haar taak als moeder van hun enige dochter, Martine.

Intussen vonden Michel en Jacqueline een nieuwe thuis in De Panne, waar ook dochter Martine het naar haar zin heeft. Sinds Michel en Jacqueline met pensioen zijn, voelen ze zich aan zee elke dag een beetje in vakantiestemming. (MVO)