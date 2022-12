Gouden jubileum voor Marcel en Rita

Marcel Velter en Rita Derdeyn vierden hun 50ste huwelijksverjaardag op het stadhuis. Ze waren uitgenodigd door schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester), die hen enkele geschenken aanbood. Rita Derdeyn (78) is geboren op 22 juli 1944 in Rollegem in een gezin van 10 kinderen. Zij deed haar middelbare studies in ‘t Fort in Kortrijk en ging naar de Normaalschool St.-Andreas in Brugge. Rita was van 1965 tot 2000 kleuterjuf in Aalbeke. Marcel Velter (74) is geboren op 17 augustus 1948 in Oostende in een gezin van 3 kinderen. Hij genoot een opleiding aan het OLV College in Oostende en de Rijksuniversiteit in Gent. Marcel werkte achtereenvolgens als scheikundige interim, bij de administratie van RVA en informateur bij de Bank van Brussel. Het gouden koppel leerde elkaar kennen in een jeugdclub in Oostende. Zij trouwden op 23 december 1972 in de Sint-Antoniuskerk in Rollegem. “Het was een koude mistige dag”, luidt het. Op 15 december was het voor de wet. Het gezin kreeg twee kinderen, Jurgen en Karen, en telt 5 kleinkinderen: Niels, Martijn, Kasper, Sara en Bas. Het geheim van hun huwelijksleven? “Het is vanzelfsprekend: humor.” (Peter Van Herzeele/foto JVGK)