Gouden jubileum voor Juliana en Robrecht

Zondag 20 augustus vierden Juliana Buggenhout (71) en Robrecht Devos (73) hun gouden jubileum in feestzaal Puur in Klerken. Het paar leerde elkaar kennen tijdens een zondagbal in feestzaal Sint-Jan in Diksmuide. Juliana werkte eerst als huishoudster en daarna was ze 36 jaar actief bij de Zwarte Zusters in Diksmuide. De laatste jaren voor haar pensionering hielp ze mee in wzc Yserheem. Robrecht startte als timmerman en vanaf 1970 zorgde hij bij Unizo Diksmuide dat de papieren van de zelfstandige klanten in orde waren. Net voor zijn pensionering werkte hij ook nog halftijds in het zwembad De Kupe. Het koppel heeft twee kinderen: Mieke is gehuwd met Wim Cossement en Filip is gehuwd met Kristel Sucaet-Voet. Emma, Louise, Marie en Mats zijn de kleinkinderen. (foto SD)