Gouden jubileum voor José en Liliane

José Notredame (72) en Liliane Declerck (69) waren op 5 mei precies vijftig jaar getrouwd. Het koppel vierde hun gouden huwelijksjubileum in feestzaal Oude Abdij in Lo.

José is afkomstig uit Pollinkhove en groeide als enige zoon op in café Het Molentje nabij de Lobrug. Zijn moeder was er de laatste cafébazin. Net 18 jaar geworden, ging hij aan de slag in de melkerij in Lo en daarna nog enkele jaren in Passendale vooraleer hij omwille van gezondheidsproblemen vroegtijdig moest stoppen met werken.

Liliane is geboren in Sint-Jacobskapelle, waar ze zeven jaar woonde om nadien met het grote gezin naar Nieuwkapelle te verhuizen. Ze liep er school en trok vervolgens tot haar 14 jaar naar de kostschool in Merkem. Daarna ging ze werken bij de familie Vandenavenne in Izegem, waar ze meehielp in het huishouden. Ze deed die job vijf jaar lang tot ze bijna 19 jaar was. Maar eigenlijk had ze willen studeren voor kinderverzorgster.

Toen verscheen José ten tonele. Hij leerde Lililiane kennen via haar broer Roland die ook in de melkerij in Lo werkte. Ze huwden op 5 mei 1973 en namen onmiddellijk hun intrek in het huis in de Hogebrustraat waar ze nu nog altijd wonen. Liliane ging eerst poetsen bij particulieren en daarna als onthaalmoeder. Het gezin breidde ondertussen uit met een zoon Kristof die vandaag samen met zijn partner Natascha Verkeyn in Sijsele woont. Ze hebben twee kleinkinderen en een achterkleinkind.

Vandaag genieten José en Liliane volop van hun pensioen. José houdt van biljarten, fietsen en een praatje maken met de mensen die hij tegenkomt. Hij was ook jarenlang een enthousiast brandweerman. Maar zijn grootste plezier vindt José in het spelen op de paarden en de tiercé, waarvoor hij meerdere keren per week naar De Panne trekt om dan samen met zijn vrienden de paardenkoersen te volgen in het Ladbroke-kantoor in de Zeelaan. Tijdens de paardenwedrennen geniet Liliane samen met haar vriendinnen van een kopje koffie. De stadsbestuur van Lo-Reninge kwam langs om de jubilarissen te feliciteren. (KVCL/foto KVCL)