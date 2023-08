Gouden jubileum voor Jacques en Arlette

Jacques Boudry (71) en Arlette Dury (68) vierden hun gouden huwelijksjubileum. Ze stapten op 18 augustus 1973 in Kemmel in het huwelijksbootje. Jacques groeide op in Kemmel en volgde na de lagere school de richting mechanica in het VTI in Ieper. Daarna kon hij aan de slag bij Picanol, waar hij bleef tot aan zijn pensioen. Arlette is afkomstig van Dranouter en verhuisde later naar Kemmel. Na twee jaar op pensionaat in Nieuwkerke ging Arlette werken in het Kemmels naaitatelier van Van de Velde, waar de lingerie van Marie Jo werd gemaakt. Toen de kinderen geboren werden, stopte Arlette met werken om enkele jaren later de draad letterlijk weer op te pakken. Daarna werkte ze ook nog bij De Pelgrim in Wulvergem. Het koppel kreeg drie kinderen: Geert, Tabita en Fanny. Ondertussen zijn Jacques en Arlette ook de trotse grootouders van Marco, Aaron, Naomi, Colin en Quinten. De jubilarissen werden samen met de familie ontvangen op het gemeentehuis. (foto EF)