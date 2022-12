Gouden jubileum voor Ivan en Sonja

Ivan Pauwels (71) en Sonja Demeulemeester (70) stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Ze lieten hun gouden huwelijksverjaardag niet zomaar voorbijgaan. Het koppel kreeg een warme ontvangst in het gemeentehuis en daarna vierden ze verder feest met hun familieleden. “Ik leerde mijn vrouw kennen in Oeselgem in Hof van Vlaanderen in de jeugdclub”, vertelt Ivan. “We vonden onze thuis in Oeselgem en we wonen hier nog steeds. Sonja was huisvrouw en ik was 40 jaar postbode in Dentergem. Nu wij op rust zijn, genieten wij ook van de rust.” Het gezin werd uitgebreid met twee kinderen. Het koppel is oma en opa van vier kleinkinderen.