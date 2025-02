Gouden jubileum voor Ghislain en Myriam

Myriam Vanackere en Ghislain Fieuw werden op 8 februari ontvangen in het stadhuis om hun gouden huwelijk te vieren. Ghislain werd geboren op 10 augustus 1951 en Myriam Vanackere op 27 augustus 1953. Allebei werden ze geboren in Menen. Ze stapten in Menen in het huwelijksbootje op 8 februari 1975. Ze wonen in de Schonebeek sinds 2006, voorheen in de Kortrijkstraat. Ghislain was bediende bij Proximus. Myriam was lerares wiskunde en economie in de Sint-Jorisschool in Menen. Het koppel heeft twee kinderen Annelore en Jorien. Er zijn twee kleinkinderen Eva en Ben. (NVM)