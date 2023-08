Gouden jubileum voor Geert en Mia

Geert Debaere (71) en Mia Sagaert (71) uit de Vlasstraat op de Gaverwijk vierden de vijftigste verjaardag van hun huwelijk. Een ontvangst in het gemeentehuis en receptie vormden de aanzet. Een treinuitstap naar Diksmuide en een feestmaal aldaar waren het vervolg. Burgemeester Claude Croes vertelde in zijn huldewoord dat Geert de eerste bediende was in het Gaverzicht. Daarna werkte hij vooral in de textielsector. Het gezin van de jubilarissen heeft Dieter en Els als kinderen en er zijn drie kleinkinderen. De hobby van Geert en Mia is reizen. Geert is in de gemeente bekend als voetballer. Daarnaast is hij actief lid bij de petanqueclub Cocoonsmijters. Na het ondertekenen van het guldenboek werden de gemeentelijke geschenken overhandigd en was er tijd voor een jubileumfoto. (MVD/foto MVD)