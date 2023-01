Gouden jubileum voor Gabriël De Meulenaere en Mariette Tant

Op 18 augustus 1972, 50 jaar geleden, trouwden Gabriël De Meulenaere en Mariette Tant voor de wet, een dag later deden ze hun geloften voor de kerk. Omwille van hun gouden jubileum werden ze door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Ze vierden hun jubileum in restaurant ‘t Gildeke in Lichtervelde.

Levensloop

Gabriël is geboren op 17 augustus 1943 en woont al heel zijn leven in Lichtervelde. Hij is opgegroeid aan de Duifhoek. Mariette, geboren op 14 augustus 1949, is ook afkomstig van Lichtervelde. Haar ouderlijk huis was het laatste huis van Lichtervelde aan de Voerman. Ze leerden elkaar kennen tijdens bals in het toenmalige Thier-Brau-Hof in Torhout. Het koppel heeft één zoon, Nico De Meulenaere, die getrouwd is met Delphine Boddin. Er zijn twee kleinzonen, Guillian en Gilles, en één kleindochter, Lentl.

Duivensport

Gabriëls hobby is de duivensport, een drukke sport, zeker gedurende de kweekperiode. Vroeger had hij echte prijsduiven, maar de laatste jaren, zo zegt hij, is er geen bof meer op. Gabriël werkte gedurende zijn loopbaan als meubelmaker. Hij werkte bij verschillende werkgevers, maar eindigde zijn carrière in meubelfabriek Thor in Torhout. Mariette was schoonmaakster bij een huisarts in Koolskamp. Gabriël en Mariette wonen in de Beverenstraat in Lichtervelde. (JW/foto Kurt)