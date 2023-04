Gouden jubileum voor Eric en Marijke

Op vrijdag 24 maart bracht in Ingelmunster een delegatie van het college van burgemeester en schepenen een bezoek aan Restaurant Shamrock in Tielt, waar Eric Uyttenhove en Marijke Dewaele uit de Lijnwaadstraat hun 50ste huwelijksverjaardag vierden.

Erik (72) begon op 14-jarige leeftijd te werken in het bedrijf van buismeubelen Laitem in de Oliekouterstraat. Daarna werkte hij bij de firma Flandria/Claeys in Zwevezele en als metaalbewerker/lasser in de Typhoon in Izegem, waar hij op 57-jarige leeftijd met brugpensioen ging. Marijke (67) werkte in het schoenenbedrijf Vandeputte in Izegem. Ze stond ook 28 jaar op de loonlijst als poetsvrouw in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

Caravan in Bredene

Erik geniet van een wandeltochtje en speelt thuis darts. Ze hadden ook 24 jaar een caravan in Bredene, waar ze vaak naartoe trokken. Marijke en Erik zijn goede vrienden van Marnick Goossens van het vroegere familiepark Aviflora. “Onze vriendschap gaat al terug naar de periode toen Marnick frituur ‘t Peerdeke openhield”, zegt Marijke. “Toen hij Aviflora overnam, waren we daar veel en staken we ook een handje toe, indien nodig.”

Marijke was nog maar 14 jaar jong toen ze verliefd werd op Erik, die vijf jaar ouder was. “Nu zou dat geen waar meer zijn. Ze staken hem in de bak”, lacht Marijke. “Erik werkte bij de firma Laitem, waar ook mijn broer Geert aan de slag was. Mijn ma hield in die periode café Burgerskring in de Lysbrugstraat open. Erik kwam langs. De eerste keer dat we afspraken, was ter gelegenheid van de kermis in Drie Koningen. Erik zou niet trouwen voorik 18 jaar was, maar één jaar ervoor stapten we toch in het huwelijksbootje. Neen, ‘t was niet van moeten, hoor. We trouwden op 23 maart 1973 om 9.30 uur in Izegem. Eén dag later volgde het kerkelijk huwelijk in de Sint-Rafaëlskerk in Izegem. We woonden vier jaar in de Lobbeekstraat in Izegem en verhuisden daarna naar een nieuwbouw in de Lijnwaadstraat op de Vlaswijk.”

opnieuw op vrijdag

Erik en Marijke zijn de ouders van Evy, die in 1981 het levenslicht zag. Marijke zorgde ook 25 jaar voor haar moeder die bij hen inwoonde.

De jubilarissen vierden hun gouden bruiloft in Restaurant Shamrock in Tielt. “Op een vrijdag trouwden we voor de kerk en 50 jaar later vieren we eveneens op een vrijdag onze huwelijksbruiloft”, zegt Marijke. Burgemeester Kurt Windels kwam, samen met de schepenen Martine Verhamme en Katrien Vandecasteele, langs. Er werden enkele gemeentelijke geschenken uitgereikt aan het koppel. (Patrick D.)