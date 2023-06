Gouden jubileum voor Eddy en Daisy

Eddy Soenens en Daisy Cloet vieren dit jaar hun gouden jubileum. Ze trouwden op 6 april 1973. Het gemeentebestuur zette hen in de bloemetjes in De Ploeg. Eddy Soenens (72) en Daisy Cloet (69) wonen in de Pastoor Denyslaan in Lichtervelde. Eddy en Daisy zijn allebei afkomstig van Roeselare waar ze elkaar ook leerden kennen. Vroeger werkte Eddy als pistoolschilder, Daisy was huishoudster. Eddy is lid van de petanqueclub van Okra. Daisy gaat graag fietsen en wandelen. Het koppel heeft drie kinderen, Cindy, Didier en Kelly. Er zijn zes kleinkinderen. (JW/foto Kurt)