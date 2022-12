Gouden jubileum voor Dirk en Frieda

Op 8 september 1972 gaven Dirk Vantomme en Frieda Decapmaker elkaar hun jawoord.

Het Moorsleedse koppel is inmiddels vijftig jaar getrouwd. Zij werden onlangs in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur. Dirk zag het levenslicht op 2 mei 1952. Hij groeide op de Vierkaven op, in een gezin met vier oudere zussen. Van jongs af aan was Dirk gebeten door de voetbalsport. Hij volgde een opleiding hout in het VTI in Roeselare. Later besloot hij om in de voetsporen van zijn vader te treden en volgde hij een bijscholing tot aannemer. Dirk is altijd erg actief geweest in het lokale verenigingsleven. Zot zet hij zich in voor de lokale voetbalclub SV Moorslede en was hij ook erg betrokken bij de Grimmertingefeesten. Frieda werd geboren op 13 februari 1953. Ze groeide in het landelijke Beitem op. Na lagere school in de Sint-Lodewijksschool gelopen te hebben, volgde ze haar middelbaar in de Burgerschool. Na haar humaniora ging Frieda aan de slag als bureaubediende bij de firma NV Verfaillie in Moorslede. Later nam ze de administratie van het aannemersbedrijf op zich.

Beitem Kermis

Frieda en Dirk ontmoetten elkaar voor het eerst op Beitem Kermis. Frieda liep toen nog school en hield aanvankelijk de boot wat af. Uiteindelijk kwamen ze elkaar later tegen tijdens Moorslede Kermis. Zij konden het goede met elkaar vinden en uiteindelijk sloeg de vonk over. Op hun trouwdag regende het pijpenstelen. Ondanks het slechte weer, hadden ze een mooie huwelijksviering in de Godelievekerk in Beitem. Daarna werd er gefeest in ‘t Oud Stadhuis in Rumbeke. De eerste vijf jaar na hun huwelijksdag woonden Dirk en Frieda in Beitem, terwijl ze volop aan het bouwen waren langs de Ooststraat in Moorslede. Na jaren daar te hebben gewoond, zijn ze verhuisd naar de woning waar de ouders van Frieda vroeger woonden, net aan de overkant in de Noordstraat. Dirk en Frieda kregen twee zonen: Didier en Dimitri. Met Maity en Julie zijn er twee kleinkinderen.