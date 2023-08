Gouden jubileum voor Daniel en Marleen

Daniel Lecluse (78) en Marleen Vanlerberghe (71) gaven elkaar op 31 juli 1973 voor de burgerlijke stand en op 17 augustus 1973 in de kerk hun jawoord. Zij wonen in de Houthulstseweg in Poelkapelle en vierden in familiale kring hun gouden huwelijk. Daniel werd op 23 mei 1945 geboren in Langemark, Marleen op 15 mei 1952 in Hoogstade bij Alveringem. Ze leerden elkaar kennen in Het Munchenhof. Na hun huwelijk, dat zowel voor de wet als voor de kerk plaatsvond in Hoogstade, vestigde het koppel zich in de Groenestraat in Langemark. In 2011 verhuisden ze naar hun huidige woning in Poelkapelle. Het koppel kreeg twee kinderen: Krista en Geert. Zij zorgden op hun beurt voor vier kleinkinderen: Mathieu, Davina, Liese en Brecht. Nu ze met pensioen zijn, geniet het koppel vooral van fietsen, kaarten en activiteiten bij Okra. Op de foto zien we het jubilerende echtpaar omringd door familie en vrienden. (foto RB)