Gouden jubileum voor Christine en Patrick

Op 7 juli 1973 gaven Christine Decantere (72) en Patrick Libeer (72) elkaar het jawoord. Dat deden ze 50 jaar later nog eens over in de goederenloods in aanwezigheid van dochters An (47) en Els (46) en kleinkinderen Alexander (20), Fabian (17), Marie (10), Rosie (8) en Clarisee (8).

Safari’s

Christine was gedurende 30 jaar verpleegkundige in ziekenhuis Sint-Maarten in Kortrijk, waarvan 20 jaar in de nachtdienst. Die beroepsbezigheid diende ze op 50-jarige leeftijd te stoppen wegens rugproblemen en borstkanker. Patrick was gedurende 37 jaar vertegenwoordiger, later Sales Manager, bij firma Van Marcke. “Dankzij die job hebben wij een groot deel van de wereld kunnen zien”, vertelt Patrick. “We maakten meerdere safari’s, bezochten landen in alle werelddelen behalve Oceanië en gingen met de firma twintig jaar lang skiën.”

Druk sociaal leven

Het gouden koppel uit de Steenbakkerstraat, dat elkaar leerde kennen in 1969 op het Carnavalbal in de Hallen in Kortrijk, heeft nog een druk sociaal leven. Christine houdt van bloemschikken en fietsen en net zoals bij haar man heeft de computer haast geen geheimen voor haar. Patrick onderhoudt dan weer de conditie met fitness en zwemmen. “Vroeger ging ik fietsen, gedurende 25 jaar was ik wielertoerist bij de Trappers. Dat lukt nu niet meer, ondertussen ga ik al 35 jaar naar de fitness in de Lange Munte”, vervolgt hij. “Eerst om er te squashen, na verloop van tijd om te fitnessen. En iedere zondag ga ik zwemmen. Afwisselend schoolslag, crawl en rugslag.” (SL)