Gouden jubileum voor Christiana en Eddy uit Diksmuide

Op zondag 27 november vierden Christiana Depoorter (68) en Eddy Taveirne (72) in ‘t Rooneplezier het feest van hun 50ste huwelijksverjaardag.

Eddy is geboren in Torhout, Christiana in Diksmuide. Ze leerden elkaar kennen in Diksmuide en zijn op 17 november 1972 gehuwd.

Christiana is een diehard fan van Paul Bruna. Ze mist geen enkel optreden. Paul kwam tevens op hun feest optreden.

Ze zorgen ook met veel plezier voor het zoontje van hun broer en genieten van iedere dag, van elkaar en van de vele bezoekjes van en aan familie en vrienden.

(ACK)