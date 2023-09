Gouden jubileum voor Chantal en Julien

Twee zaken die Julien (73) en Chantal (74) gemeen hebben, zijn sport en zorg, en deze elementen zijn als een rode draad in hun huwelijksleven terug te vinden.

In zijn prille jeugdjaren maakte Julien al plakboeken van zijn favoriete voetballers en wielrenners. Op zijn tiende kreeg hij een echt paar voetbalschoenen en brachten zijn ouders hem in contact met KSV Veurne. Hij bouwde een reputatie op als dribbelwonder in de eerste ploeg van KSV Veurne en Eendracht Houtem. Chantal stond achter de toog in de herberg De Welkom in Houtem waar de eerste kennismaking gebeurde. Chantal koos voor de zorg en studeerde af als verpleegkundige en ging aan de slag in het Sint-Augustinusziekenhuis, nu azWest. Julien koos voor Leuven om zijn studies in de richting sport verder te zetten. Hij studeerde af als leraar lichamelijke opvoeding en kinesitherapeut en begon in het Annuntiata-instituut en het College in Veurne als leerkracht LO. Daarnaast bouwde hij ook een kinepraktijk uit.

Het koppel stond op 22 september 1973 voor de burgemeester van Houtem om elkaar het jawoord te geven. Ze kregen drie zonen, David, Thomas en Matthias. Ondertussen is het gezin uitgebreid met twee kleinkinderen en vijf pluskleinkinderen. We zien Chantal en Julien, omringd door hun zonen en partners: David en Tina, Thomas en Dominique, Matthias en Ann. Ook de kleinkinderen waren present: Tuur, Lotte, Leni, Emma, Yorick, Dries en Niels. (JT)