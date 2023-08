Gouden jubilarissen houden van elkaar en van de zee

Op 28 juli 1973 trouwden Marleen Vanhuyse (69) en Daniël Debruyne (71) in het stadhuis van Roeselare, schepen Bert Biesbrouck nam de honneurs waar. Vijftig jaar later werden ze op zaterdag 5 augustus door schepen Bart Wenes in feestzaal ’t Schuurtje vanwege de stad gefeliciteerd voor hun gouden huwelijksverjaardag.

Op een bruiloftsfeest in feestzaal Sint-Michiel zagen ze elkaar voor het eerst, ze dansten, keken elkaar in de ogen en beetje bij beetje sloeg de vonk over. Ze trouwden en nu 50 jaar later zijn ze een gouden paar. Ze wonen sinds 1985 in de Heropbouwstraat, daarvoor in de Rumbeeksesteenweg. Marleen werkte 34 jaar als inpakster bij deegwarenfabricant Soubry en Daniël was tot zijn 21ste als dakwerker aan de slag bij de firma Ramout en nadien, tot aan zijn pensioen, als spoorlegger bij de NMBS.

Cindy en Björn zijn hun kinderen. Cindy is getrouwd met Jeroen Vanhoo, ze wonen enkele huizen verder ook in de Heropbouwstraat.

Camping

Zoon Björn is samen met de Thaise Aungsumalee Puangthong, zij wonen voorlopig in bij Marleen en Daniël in. Laura en Guillaume zijn de kleinkinderen.

Daniël was bijna 30 jaar scheidsrechter bij het liefhebbersvoetbal. Samen genieten ze van de zee en de wijde omgeving in hun stacaravan op camping Oasis in Oostende, waar ze vaak vele weken na elkaar verblijven. Twee broers van Marleen hebben er ook een vaste stek.

Op de camping hebben ze al een grote vriendenkring uitgebouwd en ze voelen er zich thuis.

Elkaar graag zien en raar maar waar, steeds samen kuisen en opruimen, zijn voor beide het recept voor een 50 jaar lang gelukkig huwelijksleven. (AD)