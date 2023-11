Gouden Jacques en Andrea

Jacques Bostyn en Andrea Dumortier uit de Dadizeelsestraat zijn vijftig jaar getrouwd. Ze stapten op 1 september 1973 in het huwelijksbootje.

Jacques is een geboren en getogen Moorsledenaar. Hij werd geboren op 27 januari 1951 en groeide op in een landbouwersgezin. Hij zette het werk van zijn vader verder en werd ook landbouwer.

Tijdens uitgaansleven

Andrea zag het levenslicht op 21 februari 1951. Ze groeide op in Hollebeke. Na haar lagere school daar ging Andrea naar Komen om er haar Frans te leren. Andrea en Jacques leerden elkaar kennen in het uitgaansleven. Ze trouwden in de kerk van Hollebeke.

Tot voor kort woonden ze op de hoeve in de Dadizeelsestraat, maar inmiddels verhuisden ze naar een nieuwbouwwoning aan de overkant. Het gouden koppel werd de trotse ouders van een dochter, Ann. Zij overleed echter op 38-jarige leeftijd. Ann schonk Andrea en Jacques wel een kleinzoon: Gilles.

Jacques en Andrea proberen toch nog van het leven te genieten. Ze gaan graag op reis met de bus en zijn lid van Ferm en de Landelijke Gilde. Ze fietsen en kaarten ook graag. (BF)