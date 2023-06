Gouden huwelijksverjaardag voor Marc en Berenice

Marc De Vrieze (71) en Berenice Devaere (68) stapten op 1 juni 1973 in het huwelijksbootje. Het koppel mocht hun gouden huwelijksverjaardag vieren en ze kregen een aangename ontvangst in huis Mulle de Terschueren. “Tijdens mijn loopbaan was ik postbode in Aarsele en Kanegem”, vertelt Marc. “Ik ken de straten van die twee gemeenten op mijn duimpje en ik ken er ook heel wat inwoners. Mijn vrouw Berenice werkte bij een nieuwkuis in Aarsele en later sorteerde ze kleding in een opslagplaats aan het station in Aarsele. Wij leerden elkaar kennen in het volkscafé De Waaiberg, ook in Aarsele. We vonden onze eerste thuis langs de Wontergemstraat en verhuisden nadien naar de Eikenlaan, waar we nu nog altijd wonen.” Hun gezin werd uitgebreid met twee dochters. De stamboom werd aangevuld met vier kleinkinderen. “Wij zijn sociaal aangelegd en komen graag onder de mensen”, gaat Marc verder. “Een wandeling maken in ons dorp doen we heel graag en we fietsen vaak langs de knooppuntfietsroutes. Na het wandelen of fietsen, vertoeven we op een gezellig terras.” (NS/foto WME)