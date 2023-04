Gouden huwelijksverjaardag voor Claire en Oswald uit Ingelmunster

Op zaterdagnamiddag 22 april werden de gouden jubilarissen Oswald Behaeghe en Claire Vandenberghe uit de Meulebekestraat samen met de naaste familie, officieel ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis. Na de gemeentelijke receptie volgde er een feestmaaltijd in Ter Weyngaerd in Izegem.

Oswald (75) werkte heel zijn loopbaan bij de firma Bekaert. In 1965 begon hij bij Bekaert in Zwevegem en één jaar later bij Bekaert in Ingelmunster. In 1967 volbracht Oswald zijn legerdienst. Daarna werkte hij opnieuw bij Bekaert in Ingelmunster. Op 55-jarige leeftijd ging hij met brugpensioen. Claire (72) werkte bij Familiehulp in Roeselare en stopte toen ze 58 jaar was. Sinds 1969 is Oswald aangesloten bij de wielertoeristenclub WTC De Morgenvrienden in Meulebeke.

Ook zijn echtgenote fietst mee met deze vereniging in de categorie elektrische fietsen. Hij is ook fietsbegeleider bij Ter Deeve en Okra in Meulebeke, en bij Altijd te Zere in Den Bockor in Ingelmunster. Het echtpaar gaat graag op vakantie met de autobusmaatschappij De Meibloem in Tielt. Ook dan staat de fiets centraal en trekken ze op fietsvakantie. Vroeger reed Claire bij de fietsende vrouwen in Ingelmunster. Nu fietst ze bij de club in Meulebeke. Zij is vrijwilligster in Ten Deeve in Meulebeke.

Op 13 april 1973 trouwden Oswald, afkomstig uit Meulebeke, en Claire afkomstig uit Marke, in Marke. Na hun huwelijk vestigden ze zich in de Meulebekestraat in Ingelmunster, waar ze nu nog altijd wonen. Ze hebben twee kinderen: Lies (1974) trouwde met Steven Coopman (Gentstraat), en Els (20 januari 1978, dezelfde dag maar 30 jaar later als haar papa Oswald) trouwde met Dave Clabau (Izegem/Emelgem). De jubilarissen hebben vier kleinkinderen. (Patrick D./foto FODI)

oswald.behaeghe@telenet.be