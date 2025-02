Gouden huwelijksverjaardag voor Bernard en Marijke

Bernard De Marez en Marijke Vanhalst vierden zondag hun gouden huwelijksjubileum. Het koppel werd samen met hun kinderen, kleinkinderen en familieleden uitgenodigd in kasteel Ter Borcht voor een officiële ontvangst.

Bernard De Marez werd op 21 juni 1953 geboren in Pittem als jongste zoon in een gezin van zeven kinderen. Zijn ouders Hilaire De Marez en Maria Storme waren landbouwers.

“Na mijn lagereschooljaren in Pittem studeerde ik aan het Vrij Tuinbouwinstituut in Roeselare”, aldus Bernard. “Daarna ging ik studeren voor Geaggregeerde voor het secundair onderwijs land- en tuinbouw in Mechelen.” Hij volgde nog een reeks bijscholingen: hydrocultuurtechniek, nijverheidshelper, klimaatbeheersing en bedrijfseconomie. In zijn jeugd was Bernard erg actief binnen de Chiro en de hoogstudentenclub in Pittem. “Nu ben ik nog steeds aan de slag als voorzitter van NEOS, bij de Ridders in de Orde van de Grote Beer en bij vzw ’t Veld MAP.” Hij is bestuurslid binnen VOLT en bij de Yverige Jonckheid. Bernard was leraar aan de Land- en Tuinbouwschool in Tielt en later werd hij technisch adviseur coördinator aan het VTI in Tielt. Bernard is eveneens gemeenteraadslid bij Team Burgemeester.

Ontmoeting

Marijke Vanhalst is eveneens van Pittem afkomstig. Ze werd geboren op 4 april 1954 als dochter van Cyriel Vanhalst en Maria Berghman. “Ik ging naar de Kriekeschool en studeerde daarna handel aan het Regina Pacis Instituut in Tielt.” In haar jeugdjaren was Marijke actief bij de KLJ. Nu is ze lid van Ferm, NEOS en de Yverige Jonckheid. Marijke runde een witloof-forceriebedrijf op zelfstandige basis en was enkele jaren werkzaam in een groentenverwerkend bedrijf in Pittem.

Het koppel leerde elkaar kennen in het KLJ-midden en in de hoogstudentenclub. Tijdens een KLJ -weekend in Overijse sloeg de vonk dan definitief over.

Het gouden koppel huwde op 8 februari 1975 en heeft twee zonen: Lieven en Dieter. Zij zorgden inmiddels ook voor vier kleinkinderen: Lucca, Nore, Renaud en Liana. (LB)