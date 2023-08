Gouden huwelijksverjaardag voor Anne en Roland

Anne Lottin en Roland Huysman werden ontvangen in het stadhuis voor hun gouden huwelijksjubileum. Zij kregen namens Stad Harelbeke enkele geschenken aangeboden. Anne Lottin (76) is geboren op 5 juni 1947 in Kortrijk. Ze is de oudste uit een gezin van zeven kinderen. Ze geeft pianoles in de Muziekschool en houdt van kruiswoordraadsels oplossen, uit eten gaan, reizen en winkelen.Roland Huysman (72) is geboren op 18 juli 1951 in Oudenaarde als derde uit een gezin van elf kinderen. Hij werkte vanaf zijn 23 jaar bij De Witte Lietaer in Lauwe, daarna als productingenieur prototypes in Deerlijk en vervolgens als hoofd van de productie bij Pedeo in Oudenaarde. Roland vervulde zijn militaire dienstplicht in Heverlee, Leopoldsburg en Brussel. Zijn hobby’s zijn tuinieren, genealogie, uit eten gaan en reizen. Roland en Anne trouwden op 2 augustus 1973 en hebben twee kinderen. (Peter Van Herzeele/foto LOO)