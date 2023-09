André Declercq (73) en Maria Arickx (70) stapten op 3 augustus 1973 in het huwelijksbootje in Kanegem. Dit is 50 jaar geleden en hun gouden huwelijksjubileum liet het gouden paar niet zomaar voorbijgaan. Ze kregen een warme ontvangst in huis Mulle de Terschueren en daarop volgde het familiefeest. Het koppel woont langs de Neringenstraat in Tielt. Ze zijn ouders van drie kinderen en grootouders van zeven kleinkinderen. (NS/foto WME)