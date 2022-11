Gouden huwelijkskroon voor François en Marie in Rekkem

François Pascual en Marie Claerboudt werden naar aanleiding van hun gouden huwelijksverjaardag op het Dorpshuis in Rekkem ontvangen. Het was op 17 november 1972 dat ze elkaar in Rekkem hun jawoord gaven.

François Pasqual (73) werd geboren in Bethune (Frankrijk) op 19 juni 1943. Hij werkte gedurende 35 jaar bij de garage Vandecasteele en zijn grootste hobby was golf spelen.

Marie Claerboudt (68) zag het levenslicht op 9 juli 1954 in Menen. Zij werkte elf jaar bij Filature Desurmont in Frankrijk, elf jaar bij Debuf in Rekkem, 10 jaar bij Melanietje in Menen en nog eens elf jaar bij Ziegler in Rekkem. Wandelen en lezen zijn haar grootste hobby’s.

Het koppel woont al sinds 1974 langs de Vagevuurstraat in Rekkem en ze kregen met Jean en Nicolas twee zonen. Ze zijn ook de trotse grootouders van hun zeven kleinkinderen: Ella, Emiel, Mathis, Clément, Celeste, Julien en Ether.

(WO)