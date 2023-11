Gouden huwelijksjubileum voor Tony en Martine

Door het gemeentebestuur werden de 74-jarige Tony Claerhout en de 72-jarige Martine Snoeck ontvangen om hun gouden bruiloft te vieren. Tony en Martine werden geboren in Waregem. Ze hebben elkaar leren kennen in het jeugdhuis Knipperlicht in Zulte. Ze stapten in het huwelijksbootje op 28 september 1973 in Zulte. Ze wonen nu aan de Staatsbaan in Zulte. Tony was onderwijzer in de basisschool in Gent en Martine was patronenmaakster in verschillende bedrijven. Het gouden echtpaar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Rony en Martine houden zich nu vooral bezig met lezen, wandelen fietsen (MV/foto MV)