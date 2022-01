Gouden huwelijksjubileum voor Romain en Noëlla uit Ruiselede

Romain Denolf en Noëlla Kint stapten op 14 januari 1971 samen in het huwelijksbootje en mochten vorig jaar dus hun gouden huwelijksjubileum vieren. Corona gooide echter roet in het eten, waardoor de hulde pas nu plaatsvond.

Romain Denolf werd geboren op 7 januari 1951. Hij maakte deel uit van het gezin Jules Denolf en Hilda Bonne, dat zes kinderen telde . Na de lagere school in Ruiselede en de technische school in Aalter waar hij, de opleiding mechanica volgde, ging Romain werken in de Rysig te Ruiselede.

Noëlla Kint zag het levenslicht in Tielt op 14 februari 1951. Ze was de dochter van Oscar Kint en Clara Lannoo. Nadat ze de school had verlaten ging ze werken in de textielnijverheid in het Gent. Op 18-jarige leeftijd mocht Noëlla al eens, per fiets, samen met vriendinnen en vrienden naar de cinema in Aalter. In het terugkeren stopten ze even in café De Schepper in Kruiskerke. Hier leerden Romain en Noëlla elkaar kennen.

Bouwbedrijf en OCMW

De verlovingsperiode duurde ongeveer drie jaar en op 14 januari 1971 traden de jongelingen in het huwelijk. Daarna gingen ze wonen in de Groenesprietstraat in Ruiselede. Romain werkte eerst in een bedrijf voor stalinrichtingen, later in een bouwbedrijf. Noëlla verhuisde van de textielmachines naar de poetsdienst van het OCMW in Ruiselede waar ze na dertig jaar van een welverdiende pensioen kon genieten.

Het gezin groeide ondertussen aan met een zoon (Stefaan) en dochter (Mariska). Het gezin Denolf was muzikaal aangelegd en regelmatig namen Romain en de kinderen deel aan zangwedstrijden in de omgeving van Ruiselede. Fier en tevreden kwamen ze terug naar huis met de behaalde trofeeën.

Dierenvriend Romain verzorgde dagelijks zijn honden en koeien. Noëlla stond met toewijding aan haar kookpotten en zorgde voor de kinderen.

De familie heeft zich verder uitgebreid met twee kleinkinderen, Robbe en Kimberly, en een achterkleinkind: Emiliano.

Buurtcomité

De jubilarissen zijn allebei met pensioen en zijn verhuisd naar een appartement in de Veldstraat in Ruiselede. Samen maken ze regelmatig een ritje met de fiets en Romain werd lid van het buurtcomité.

Naar aanleiding van de huwelijksverjaardag brachten burgemeester Greet De Roo en schepenen Debouck, Wyckstandt en Volcke hen een bezoek. Na de overhandiging van de geschenken en het heffen van het glas werd tijd gemaakt voor de foto.

