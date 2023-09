Gouden huwelijksjubileum voor Noël en Edith

Op zaterdagmiddag 26 augustus vierden Noël en Edith Neirynck-Van Cauwenberghe hun gouden huwelijk in hotel-restaurant Swaenenburg in Oostrozebeke.

Noël (72) werkte na de schooljaren enkele maanden in een studiebureau in Roeselare. Op 4 december 1972 begon hij als leerkracht bouw in het VTI in Kortrijk, waar hij op 55-jarige leeftijd met brugpensioen ging. Tijdens zijn schooljaren als leerkracht gaf hij ook avondonderwijs metsel- en bouwwerken bij Syntra West in Kortrijk. Edith (79) was meer dan tien jaar zelfstandig helpster op de ouderlijke boerderij in Poeke. Tussen 1974 en 2007 deed ze kinderopvang in haar woning.

Voorzitter Tuinhier

Noël is al zo’n vijf jaar voorzitter van Tuinhier, vroeger De Volkstuin. Een keer per maand maakt hij tijdens de zomermaanden een fietstocht met de Chirovrienden. Vroeger gingen ze elk jaar mee op reis met De Meiboom uit Tielt. Hij houdt ook van wandelen. Sinds 2006 gaat Edith – iedere woensdagavond – met de buurvrouw naar Ruiselede. Beiden zijn immers lid van de Bluemoonlinedancers. Ze leest graag en kijkt vaak tv. Het echtpaar gaat ook supporteren voor de twee kleinzonen, die als wielrenners actief zijn. Ook de kleindochters krijgen vaak oma en opa op bezoek, want Flore danst en Fran is actief bij De Speelveugels en in de Kunstacademie.

Op 16 augustus 1973 gaven Noël en Edith aan elkaar hun ja-woord. Ze woonden 2,5 jaar in Hulste. Eind 1975 vestigden ze zich in de Meersstraat, waar ze nog altijd wonen. Ze hebben vier kinderen: Eveline (1974) woont samen met Bart Lemaire, Caroline (4 juni 1976-11 november 1976), Liesbet (1978) trouwde met Kristof Desimpelaere en Katrijn (1981) trouwde met Björn Verbrugghe. De jubilarissen hebben vier kleinkinderen: Arne, Ward, Flore en Fran.

Op zaterdagmiddag 26 augustus – precies ook op de verjaardag van Edith – vierden de jubilarissen feest in Swaenenburg in Oostrozebeke. Burgemeester Kurt Windels en zijn schepenen kwamen de jubilarissen verrassen met enkele geschenken. (Patrick D.)

noel.neirynck@telenet.be