Gouden huwelijksjubileum voor Marc en Lorette

Marc en Lorette werden voor hun gouden huwelijksjubileum ontvangen op het gemeentehuis. Marc Braeckeveld (82) werd geboren in Wingene en was de vierde in een rij van elf kinderen. Hij werkte na zijn schoolperiode in de landbouw, vervolgens werd hij chauffeur bij De Brabander van 1963 tot hij in 1999 op rust ging. Lorette was de derde in een reeks van zes kinderen en ging naar school in Ruiselede. Ze werkte later in de breifabriek Billiet. Marc en Lorette leerden elkaar kennen in café De Vierwege in Sint-Jan en huwden op 24 april 1963. Ze wonen nu in de Groenestraat. Het koppel heeft vier kinderen: Claudine (met Luc Martens), Nadine, Filiep (met Sandra Vanslambrouck) en Aniana (met Ria Vandeviane). Er zijn acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Marc en Lorette zijn al enige tijd op rust en genieten regelmatig van een terrasje met lekkere keuken, maken ze een wandeling in de omgeving van hun woning of doen ze een ritje naar de kust. (WV/foto WV)