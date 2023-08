Gouden huwelijksjubileum voor Frans en Annick

Op 20 juli 1973 traden Annick Haerens (71) en Frans Masselis (72) in het huwelijk. Vijftig jaar later zitten de twee dochters Katrien en Greet, schoonzonen Wouter en Jonas en drie kleinkinderen Arne, Lotte en Kiano in de goederenloods om hun vijftigste huwelijksverjaardag te vieren.

Annick woonde in de schoenwinkel in de Nieuwstraat, Frans een beetje verder in de Kippenkwekerij in de Guido Gezellestraat. “Ik turnde, Frans kwam kijken vanaf de balustrade. Later spraken we af op de hoek bij brillenwinkel Boury”, vertelt Annick. “Het klikte en we trouwden. Ik werkte toen al in ‘den LVD’ en we gingen wonen in Gullegem. Ik heb daar heel mijn carrière gewerkt. Annick startte bij wat nu de Hoge Kouter is”, vult Frans aan.

De meest heftige periode was het verlies van hun oudste zoontje. Hobby’s zijn vooral wandelen, fietsen en reizen. “We hebben bijna alle eilanden van de Middenlandse Zee gedaan. Onze trouwreis? Naar Mallorca.”

Volksdansen

Frans is supporter van SV Zulte Waregem en Annick engageerde zich in het turnen en later nog volksdansen. Zij stond te verwateren toen de dochters al die mooie dansen van uit de hele wereld oefenden en begon mee te doen. En dan was het tijd voor een glaasje. (HV)