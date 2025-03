Gouden huwelijksjubileum voor Bernard en Rosa

Op vrijdag 7 maart vierden Bernard Deman en Rosa Vlieghe hun gouden huwelijksjubileum. De jubilarissen trouwden vijftig jaar geleden op 7 maart 1975 in Wevelgem en wonen in de Kaaistraat in Ieper. Zowel Bernard (73) als Rosa (69) werden geboren in Wevelgem, respectievelijk op 22 september 1951 en op 14 maart 1956. Enkele jaren geleden kwamen ze in Ieper wonen. Bernard was tijdens zijn beroepsloopbaan theatertechnicus en Rosa was sanitair helpster. Ze hebben twee kinderen en zes kleinkinderen. Bernard werd benoemd tot bestuurslid en contactpersoon van het Nationaal Verbond der Oud-Krijgsgevangenen, dat onder meer instaat voor het organiseren van de herdenking aan oorlogsmonumenten in Ieper. De jubilarissen en familie werden in het stadhuis ontvangen door schepen Emmily Talpe. (foto EG)