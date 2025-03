Gouden huwelijksgeluk voor Willy en Chantal

Willy Ocquet (73) is geboren in De Panne en stapte 50 jaar geleden in het huwelijksbootje met Chantal Mahieu (72), geboren in Bergen (Henegouwen). Ze ontmoetten elkaar in De Panne, toen ze allebei in de horeca wat bijklusten. Hun huwelijksfeest vierden ze in het Parkhotel, en nooit hadden ze kunnen dromen dat ze daar opnieuw hun 50ste huwelijksverjaardag zouden vieren. Willy kan terugblikken op een carrière als kelner. In 2011 ging hij met pensioen. Tot vandaag wonen ze nog in De Panne, en hun enige dochter woont in Adinkerke. Zij zorgde voor een kleinkind, Sachin. Willy en Chantal zijn Jehova’s getuigen en doen bijbelstudies. Daarnaast gaan ze graag wandelen, fietsen, werken ze in hun tuin of ‘bricoleren’ ze. (foto MVO)