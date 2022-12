Gouden huwelijksgeluk voor Rudi en Linda

Rudi Van Bruwaene (70) en Linda Vanderiviere (68) vierden hun gouden huwelijksverjaardag met feestelijk ontvangst in huis Mulle de Terschueren. Rudi en Linda zijn beiden in Tielt opgegroeid.

Het koppel woont langs de Steenovenstraat in Tielt en ze zijn ouders van twee kinderen. “Tijdens mijn loopbaan werkte ik meer dan 44 jaar als bediende bij de Belgische Spoorwegen in Gent Sint-Pieters”, vertelt Rudi. “Mijn vrouw Linda was huisvrouw. Wij leerden elkaar kennen tijdens de Europafeesten in ‘t Vijverhof in Tielt. Na twee jaar samen te zijn, stapten wij op 1 december 1972 in het huwelijksbootje.” Rudi is heel sportief aangelegd en hij doet aan atletiek. “Ik ben atleet bij AV Molenland. Ik liep mijn honderdste marathon op mijn 70ste verjaardag. Naast het lopen ben ik lid van de Wattewystappers en seingevers bij wielerwedstrijden. Mijn vrouw is creatief met naald en draad en zij doet aan handwerk.” (NS/foto WME)