Gouden huwelijksgeluk voor Marinette en Freddy

Freddy Baert (74) en Marinette Verslype (69) zijn vijftig jaar getrouwd. Freddy werd geboren in Ardooie, Marinette zag het levenslicht in Houthulst. Freddy begon op zijn 16de te werken in de voedingssector, daarna werkte hij 37 jaar lang als drukker bij Roularta in Roeselare. Hij ging op 56 jaar met pensioen. Marinette startte haar loopbaan bij het confectiebedrijf Bijttebier in Houthulst. Later volgden nog Louis Depoortere en Carpet Yard en ze ging nog jaren poetsen. Marinette ging met pensioen op haar 60ste. De twee leerden elkaar kennen via de wielertoeristenclub, waar de vader van Marinette voorzitter van was en Freddy koerste. Na een korte verkering trouwden ze op 11 mei 1973 in Houthulst. Na de Vijverstraat verhuisden ze naar de Sint-Kristoffelstraat. Het paar kreeg één zoon: Jochen, die samenwoont met Ellen Mullier in Houthulst. 12 jaar zorgde Marinette voor de dochter van haar broer, Irin, die er nog altijd kind aan huis is. Nu zorgt het paar nog altijd voor de kindjes van Irin: Milano en Maylinn. Freddy is duivenmelker en actief in de vinkensport terwijl Marinette geniet van thuis te zijn. (ACK/foto ACK)