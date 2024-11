Gouden huwelijksgeluk voor Marijke en Freddy

Op 10 oktober 1974 gaven Freddy Schreel (73) en Marijke Vanhee (69) elkaar het jawoord. “Dat was een donderdag”, weet Marijke nog. “Ik ben een bakkersdochter en een extra sluitingsdag, dat kon niet! Dus moesten we trouwen op de wekelijkse rustdag.” Zij heeft zelf haar hele leven als zelfstandige een koude bakkerij opengehouden, hij werkte zijn hele loopbaan bij Clayson (nu CNH New Holland) in Zedelgem. Het paar heeft twee zonen: Joeri (48) en Björn (44), die voor vijf kleinkinderen zorgden. Marijke en Freddy zijn actieve leden van Okra Aartrijke en gaan vaak fietsen en wandelen. Ze waren altijd supporter van KV Oostende en volgen nu ook KV Diksmuide-Oostende. (ED/foto Coghe)