Gouden huwelijksgeluk voor Marie Rose en Jozef: “We leerden elkaar kennen in de El Torro in Damme”

Marie Rose Tetaert en Jozef Van Lierop nodigden vrienden en familie uit voor de viering van hun gouden huwelijksverjaardag. De enthousiaste jubilarissen kozen voor de zonovergoten tuin van salons Lodewijk Van Maele als feestadres.

Op zondag 3 september was het groot feest voor Marie Rose Tetaert en Jozef Van Lierop. Naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum kwamen familie en vrienden afgezakt naar de salons Lodewijk Van Maele in Sint-Kruis. Marie Rose en Jozef huwden op 27 juli 1973 in Zeebrugge. Het is dan ook in deze badplaats dat Marie Rose is opgegroeid, terwijl Jozef afkomstig is uit de Damse deelgemeente Lapscheure. Jozef en Marie Rose leerden elkaar kennen in de toenmalige dancing El Torro in de Kerkstraat in Damme, tegenover het stadhuis. Naar verluidt had Marie Rose er eigenlijk een afspraakje met een andere jongeman, maar het was dus Jozef die met haar aan de haal ging. Marie Rose en Jozef vestigden zich na hun huwelijk in Sijsele, waar ze vandaag nog steeds wonen. Jozef werkte in het eerste deel van zijn loopbaan als metaalbewerker bij de Brugeoise in Brugge en daarna bij televisiefabriek CBRT, ook wel Philips genoemd, als heftruckchauffeur. Ook Marie Rose werkte bij CBRT/Philips, haar hele loopbaan lang tot aan de stopzetting en haar vervroegd pensioen in 2007. Het koppel kijkt erg tevreden terug op de tijd bij Philips en hield veel goede vrienden over aan de collega’s van destijds. Marie Rose is zelfs voorzitter van de Vriendenkring van voormalig Philips-medewerkers en organiseert zo regelmatig activiteiten waarbij de oud-collega’s elkaar terugzien.