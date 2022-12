Gouden huwelijksgeluk voor Marc en Rosa

Op 12 december waren Marc Van Welden en Rosa Geeraert 50 jaar gehuwd. Dit werd onlangs feestelijk gevierd met onder andere een passage van schepenen Raf Deprez en Kristof Vromant. Zij zorgden voor de officiële toets aan het feest. Marc en Rosa zijn beiden geboren in Avelgem. Marc op 9 december 1947 en Rosa op 27 februari 1952. Hij was chauffeur van beroep en zij bediende. Ze hebben twee dochters: Renilde en Erlinde. Baptiste, Celeste, Esther en Thomas zijn de vier kleinkinderen. De jubilarissen wonen in de Vierkeestraat in Heestert. (GJZ/foto GJZ)