Gouden huwelijksgeluk voor Marc en Berenice uit Meulebeke

Marc De Caluwé en Berenice Vervaeke waren samen met hun familieleden de eregasten in het kasteel Ter Borcht naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Marc werd op 10 februari 1952 geboren in Deinze. Samen met zijn vader Gabriël, die een klein landbouwbedrijf bezat, zijn moeder Maria Van Den Buverie en zijn drie zussen woonde hij in Olsene.

Na zijn lagere schooljaren in Olsene trok Marc naar het VTI in Deinze waar hij een opleiding houtbewerking volgde. Zijn legerdienst startte hij in Turnhout en daarna ging het richting militair hospitaal in Elsene waar hij als kok aan de slag kon. Eens afgezwaaid kon hij 34 jaar aan de slag in het eierbedrijf Vandewiele. Daarna voltooide hij zijn loopbaan in een industriële bakkerij in Lendelede.

Marc is sterk geïnteresseerd in het weer. Dagelijks noteert hij de temperatuur, de windrichting, de neerslag,… Ook de siertuin met de mooie bloemen en planten draagt zijn interesse. Een passie die hij deelt met zijn echtgenote Berenice. Hij geniet ook van een dagexcursie samen met Berenice of van een gezellig moment op een terrasje. Berenice Vervaeke zag het levenslicht op 8 februari 1953 in Tielt.

Kermis

Berenice woonde samen met haar ouders, 2 broers en een zus in Meulebeke. Als jongste telg van het gezin liep ze school aan het Sint-Lutgardisinstituut. Na drie jaar naaischool, eveneens in Meulebeke, vond ze werk in het naaiatelier van Arsène Vanhollebeke. Dit tot in 1975. Het koppel trouwde op 6 juli 1973.

Ze leerden elkaar kennen tijdens de septemberkermis 1970 in zaal Den Ollifant. Berenice: “Marc was daar ook aanwezig. Hij had stiekem met zijn neef afgesproken om om de beurt met mij te dansen. Maar na een dansje of drie wilde hij mij niet meer loslaten. Hij is me dus blijven vasthouden.” Marc en Berenice hebben vier kinderen: Andy, Davy, Jorina en Milajka. Er zijn vijf kleinkinderen: Fangio, Margaux, Jelena, Frauke en Silke.

(LB)