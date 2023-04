Gouden huwelijksgeluk voor Louis en Micheline

Op 11 april 1973 gaven Louis Coppens (73) en Micheline Vanwest (71) elkaar het jawoord in Leuven. Het is ook daar dat ze elkaar toevallig tegen het lijf lopen. De vonk sloeg meteen over. Louis werkte als ingenieur in de IT-sector en Micheline was aan de slag als onderwijzeres. Later bleef ze thuis om voor hun kinderen te zorgen. Met Ludwig en Ilse kregen ze twee kinderen. Zij zorgden op hun beurt voor drie kleinkinderen. Vandaag wonen ze samen in de Steensedijk. (JRO)