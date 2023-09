Gouden huwelijksgeluk voor Jessy en Lucien

Lucien Devriese en Jessy Thomaes hebben onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

Lucien zag op 5 september 1944 het levenslicht in Nieuwmunster, Jessy kwam ter wereld in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas op 20 augustus 1951. Zij vond als laborante werk in het Koningin Fabiolaziekenhuis en kwam zo de liefde van haar leven tegen. “Lucien werkte hier als stadsarbeider en in ’73 raakten we met elkaar aan de praat op het Prinsenbal in ‘t Casino. Het was liefde op het eerste gezicht: zes maanden later waren we al getrouwd”, vertelt Jenny. Dat was op 7 september 1973. Het jaar erop werd hun dochter Ann geboren, in 1978 volgde er nog een zoon Johan. Ann zorgde op haar beurt voor drie kleinkinderen: Rafael, Gael en Miguel. In hun vrije tijd gaan Lucien en Jessy graag wandelen en fietsen.