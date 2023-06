Gouden huwelijksgeluk voor Guido en Magda

Guido Desmet en Magda De Wispelaere mochten op 20 mei hun gouden huwelijksjubileum vieren. Samen met hun familie werd het koppel uitgenodigd op het stadhuis, waarna er verder gefeest werd tot in de vroege uurtjes.

Guido Desmet werd geboren in Beernem op 6 februari 1952. Hij kwam terecht in het gezin van Maurice Desmet en Alida Debel, dat vijf kinderen telde. Nadat hij zijn looppark was ontsprongen en de school had verlaten, ging hij werken in een spinnerij in Gent. Daarna kwam hij naar het staalbedrijf Bekaert in Aalter. Magda De Wispelaere kwam ter aarde in Aalter op 28 september 1953. Ze was de enige dochter in het gezin met drie kinderen van André De Wispelaere en Lesaege Pollet. Aangezien moeder ziek was, stond Magda grotendeels in voor het huishouden. Daarnaast werkte ze eveneens in de spinnerij in Gent. Ook Willy, de broer van Magda, werkte in de spinnerij en werd bevriend met Guido. Samen gingen ze regelmatig op stap. Ook Magda mocht al eens mee van de ouders, op voorwaarde dat ze thuis was voor het donker werd. Helaas hield ze zich niet altijd aan de afspraak en kreeg ze van vader enkele weken huisarrest. Dit tot groot ongenoegen van Guido, die ondertussen meer oog had voor Magda.

Zuid-Afrika

Vier jaar en een half duurde de verlovingsperiode, tot ze op 18 mei 1973 in het huwelijk traden. Eerst ging het jonge koppel in Wingene wonen, daarna in café Europa in Tielt en tenslotte in hun gerestaureerde woning in de Grensstraat in Ruiselede. Hier wonen ze nog steeds. Guido werkte tot zijn pensioen in het staalbedrijf. Het gezin breidde uit met twee kinderen: Mirella, gehuwd met Peter Deschrijver, en Mario, gehuwd met Frederic Janssens. Guido en Magda zijn ook de lieve opa en oma van vier kleinkinderen. De kinderen het huis uit, genieten de jubilarissen van hun verdiende rust. Samen met vrienden gingen Guido en Magda in 2016 op reis naar Zuid-Afrika en genoten ze van de mooie streek en het lekkere weer. Toen hun kleindochter haar stage vervulde als verpleegster in het verre Aruba, gingen ze haar opzoeken in het ziekenhuis. Sociaal en joviaal als ze zijn, komen de jubilarissen graag onder de mensen en genieten ze van een terrasje. Op 20 mei 2023 was het jubileumfeest. Na de ontvangst op het gemeentehuis door het College van Burgemeester en Schepenen werd er verder gefeest tot in de vroege uurtjes. (WV)