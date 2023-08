Gouden huwelijksgeluk voor Gino en Monique

Gino Huyghe (72) en Monique Maekelberg (71) uit de Deken De Bolaan in Poperinge vierden de vijftigste verjaardag van hun huwelijk. Daarvoor werden ze samen met de familie ontvangen op het stadhuis. Gino werd geboren in Poperinge op 29 december 1950 en groeide op in Beveren-aan-den-IJzer. Na zijn legerdienst ging Gino aan de slag bij de ASLK, dat later omgedoopt werd tot Fortis en BNP Paribas Fortis. “Ik begon in Brussel, verhuisde dan naar Ieper en ik beëindigde mijn loopbaan in het kantoor in Poperinge. Op mijn zestigste kon ik met pensioen”, vertelt Gino. Monique werd geboren in Blankenberge op 15 mei 1952, maar verhuisde kort nadien met haar ouders, broer en zus naar Fintele in Lo-Reninge. Zij gaf haar hele leven les in het Fransiscusinstituut, dat later het Sint-Janscollege werd. Op haar 56ste ging Monique met pensioen. “We leerden elkaar kennen tijdens een schoolreis en we trouwden op 20 juli 1973. We kregen twee dochters: Inge (49) en Gwen (45). Er zijn vijf kleinkinderen: Sander (20), Sarah (19), Simon (17), Marit (16) en Seline (14)”, aldus het koppel. Gino houdt van tuinieren en is lid van de biljartclub Onder Ons in Den Hommelzak. Daarnaast is hij voorzitter van de overkoepelende club Biljart 60-plussers. Monique heeft als hobby’s wandelen, lezen, fietsen en het huishouden. (AHP/foto MD)