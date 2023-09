Gouden huwelijksgeluk voor Eric en Annie

Eric Lefere (76) en Annie Gruwez (68) mochten op 10 augustus hun 50-jarig huwelijk vieren in het bijzijn van burgemeester Frederik Demeyere en schepen Dimitri Carpentier. “We trouwden 50 jaar geleden in zaal De Gouden Hoorn in Staden. Negen maanden later werd onze eerste zoon Wim geboren, daarna kwam Dimitri en vervolgens twee dochters: Tamara en Eveline. Ondertussen hebben we zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Kleinzoon Mathias (24) komt dagelijks op bezoek en noemt zichzelf de lievelingskleinzoon, maar we zien ze allemaal even graag”, grapt Annie. “Ik leerde Annie kennen toen ze met haar nonkel naar het personeelsfeest van Deceuninck Plastics kwam. We raakten aan de praat en dansten wat. Annie was 18 jaar toen ze met me huwde. Ik koos een jonger vrouwtje waar ik heel blij mee ben, want ze legt me serieus in de watten. We werkten beiden hard, terwijl we onze kinderen opvoedden. Annie werkte eerst bij Golfkarton Soenen, daarna bij Soliver en daarna als poetsvrouw. Ik werkte 35 jaar als vrachtwagenchauffeur en de laatste jaren in de Mercedes-garage. Vandaag genieten we samen van de kleine dingen in het leven. We trekken er graag op uit om te wandelen in de gemeente of we maken een fietstochtje van zo’n 30 kilometer”, besluit Eric. (EVG)