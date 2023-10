Gouden huwelijksgeluk voor Christine en Yves

Op 3 augustus waren Yves Descamps en Christine Blommaert 50 jaar getrouwd. De felicitaties vanwege het gemeentebestuur bereikten hen al in augustus, maar afgelopen week mocht schepen Antoine Geerinckx het echtpaar alsnog verrassen met een bezoekje om de gelukwensen in persoon over te maken. Yves en Christine leerden elkaar kennen in de vereniging Bond van Natuurstudie. Ze hebben twee zonen, Filip en Peter, en zes kleinkinderen: Jana, Jarne, Matheo, Vikthor, Mathijs en Elisah. Yves werkte als leerkracht geschiedenis en Christina werkte in het toenmalige Hotel Cecil op de hoek van de Fochlaan en de Elizabetlaan. Nu ze op pensioen zijn, hebben Yves en Christine heel wat hobby’s. Yves vind je vaak terug in het For Freedom Museum waar hij gidst. Zo is hij ook goed bevriend geraakt met Danny Jones, één van de oprichters van het For Freedom Museum. Christine is dan weer erg sportief. Ze gaat krulbollen en steenkappen in ‘t Boerenhof, speelt tafeltennis en beoefent tai chi. (HH/gf)