Gouden huwelijksgeluk voor Carine en Hugo

Op zondag 13 november vierden Carine Wullus en Hugo Lateste hun gouden huwelijksjubileum in het Jacob Reijvaertheem in Lissewege.

Hugo en Carine huwden op 3 november 1972 in Moerkerke. Hugo is is een echte Moerkerkenaar, terwijl Carine afkomstig is van Oostkamp. “We leerden elkaar kennen tijdens onze opleiding aan het Rijksinstituut voor Verpleegkunde in Oostende”, vertelt Hugo. “Zowel Carine als ik hebben onze hele loopbaan in de verpleging gestaan. Ikzelf in het Elizabeth-ziekenhuis in Sijsele en Carine in het AZ Sint-Jan in Brugge. Carine is begin de jaren ‘70 nog begonnen in het ziekenhuis aan het Minnewater, toen het ‘nieuwe’ AZ er nog niet stond. De ‘nonnetjes’ hadden het toen nog voor het zeggen in veel ziekenhuizen en ze wilden niet dat koppels in hetzelfde hospitaal werkten… Er zou te veel ‘verleiding’ en ‘afleiding’ zijn, dat zou het werk verstoren volgens hen.” (lacht)

Reizen met mobilhome

Hugo werkte altijd op de afdeling chirurgie en was dus jarenlang actief in en rond de operatiezaal. “Ik ben iemand die snel resultaat wil zien van mijn werk en daarvoor is de afdeling chirurgie het best geschikt. Daar heb ik veel voldoening uit gehaald”, vertelt Hugo. “Carine werkte op de afdelingen urologie, bestralingen, gynaecologie en revalidatie. Ik ben ook lange tijd vakbondsafgevaardigde geweest in het Elizabethziekenhuis en heb de onderhandeling rond de samensmelting met en verhuis naar Eeklo nog mee gevoerd. De verhuis zelf heb ik niet meegemaakt; op mijn 58ste ging ik met pensioen.”

Carine en Hugo kregen twee kinderen, een zoon en een dochter en het nageslacht telt ook nog twee kleinkinderen. “Ik heb altijd graag in mijn grote tuin gewerkt en we trekken er samen ook graag op uit met de mobilhome. Dan neem ik steeds mijn fotocamera mee. Mijn vrouw leest en puzzelt vooral graag”, duidt Hugo de hobby’s van het koppel. Burgemeester Joachim Coens en schepen Filip Babylon kwamen het koppel feliciteren met hun huwelijksjubileum en overhandigden een geschenk namens de Stad Damme.