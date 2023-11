Gouden huwelijksgeluk voor Bertrand en Marleen

De 71-jarige Bertrand De Wintere en de 70-jarige Marleen Minjauw vierden hun gouden huwelijksjubileum tijdens de receptie op het gemeentehuis in Olsene. Bertrand werd geboren in Deinze en Marleen in Waregem. Ze leerden elkaar kennen in de dancing Tabarin in Machelen. Op 6 september 1973 gaven ze elkaar het jawoord in Oeselgem. Ze wonen nu in de Fonteinstraat in Olsene.Bertand was in zijn loopbaan vrachtwagenchauffeur en Marleen stikster. Bertrand en Marleen houden zich nu vooral bezig met wandelen en reizen. (MV/foto MV)