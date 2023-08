Gouden huwelijksgeluk voor Anita en Lucien

Anita Van Eennoo (72) en Lucien Barremaecker (76) vierden op donderdag 10 augustus hun gouden huwelijksverjaardag in Huyze De Baere in Maldegem. Lucien en Anita huwden op 23 februari 1973 in Brugge voor de wet, maar hun eigenlijke huwelijksfeest vond plaats op 10 augustus 1973.

Discotheek

Anita woonde tot aan haar 10 jaar in Oostkamp en verhuisde daarna met haar ouders naar de Brugse deelgemeente Sint-Michiels. Lucien is dan weer afkomstig uit Lissewege. Het koppel leerde elkaar kennen in de toenmalige discotheek El Torro in de Kerkstraat in Damme. Na hun huwelijk gingen ze in de wijk ’t Veld in Sijsele wonen en daar hebben ze nu nog altijd hun vaste stek. Lucien werkte als technisch kwaliteitscontroleur, eerst bij Dana International (versnellingsbakken) en dan bij Watteeuw (tandwielen). Anita was haar hele loopbaan actief als secretaresse bij de toenmalige Siemens-vestiging in Oostkamp. Het koppel heeft één dochter en twee kleinzoons.

Vrije tijd

In hun vrije tijd gaan ze graag samen fietsen, zoals binnenkort ook in Nederland. Anita leest veel en Lucien trekt er graag met de zeilboot op uit. Burgemeester Joachim Coens en schepen Bart Desutter kwamen namens het Damse stadsbestuur langs om hen te feliciteren en hen een leuk geschenkje te overhandigen. (PDV)