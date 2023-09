Gouden huwelijksfeest voor Noël en Antonia

Noël De Blauwer (76) en Antonia Vandewiele (73) vierden onlangs hun gouden huwelijksjubileum. De jubilarissen kregen een officiële ontvangst aangeboden in huis Mulle de Terschueren. “Wij stapten op 23 augustus 1973 in het huwelijksbootje in Wingene en dit is nu 50 jaar geleden”, vertelt Antonia. “Na ons huwelijk runde ik samen met Noël een gemengd landbouwbedrijf in Aarsele. Nu zijn wij met pensioen. Momenteel wonen wij langs de Wontergemstraat in Aarsele. Ons huwelijk werd gezegend met twee kinderen en de familie is ondertussen aangevuld met vier kleinkinderen. Onze grootste hobby is gaan fietsen in de mooie natuur. Ik ben ook lid van Ferm.” (NS/foto WME)