Gouden huwelijksfeest voor José en Dorine

José Verheye (72) en Dorine Strobbe (68) stapten op 2 mei 1973 in het huwelijksbootje. Dat is intussen vijftig jaar geleden en hun gouden huwelijksverjaardag werd gevierd op vrijdag 5 mei. Het koppel kreeg een warme ontvangst in huis Mulle de Terschueren. “Ik leerde José kennen bij mij thuis in Schuiferskapelle”, vertelt Dorine. “Hij kwam vaak langs bij mijn broer en zo leerde ik hem beter kennen. Van het een kwam het ander en we stapten in het huwelijksbootje. We vonden onze thuis in Schuiferskapelle en we wonen er nog steeds. Ons gezin werd uitgebreid met twee kinderen, een zoon en een dochter. Momenteel zijn wij fiere grootouders van drie kleinkinderen. Vandaag de dag doen wij het wat rustiger aan, maar we blijven wel actief. José is lid van de vinkenmaatschappij in Kanegem. Naast het spelen met de vinken gaan wij graag wandelen of gaan we op reis.” (NS/foto WME)