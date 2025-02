Gouden huwelijk voor Jean en Martine uit Zulte

De 71-jarige Jean Clement en de 67-jarige Martine Desmet vierden samen met hun familie hun gouden huwelijksjubileum tijdens de receptie in het gemeentehuis van Olsene. Jean werd geboren in Brugge en Martine in Oudenaarde. Ze leerden elkaar kennen in café Stroomke in Wortegem-Petegem. Op 3 januari 1965 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze kregen drie kinderen en zes kleinkinderen. Ze wonen nu in de Zonnelaan in Zulte. Jean deed zelfstandig transport samen met zijn vrouw Martine. Jean houdt zich vooral bezig met fietsen en wandelen terwijl Martine houdt van koken, lezen en zwemmen. (foto MV)